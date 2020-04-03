Sadece üç pazar, haftanın 3 günü açık olacak

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Personel Albay Çetin Öcal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile birlikte ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Valilik Toplantı Salonu’nda olağanüstü bir toplantı yaptı.

Toplantıda ağırlıklı olarak ilimizdeki pazar yerleriyle ilgili kararlara ek kararlar alındı. Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il ve ilçelerdeki mahalle ile semt pazar yerlerinde tedbirlerin geliştirilerek uygulanmasının gerekliliğine değinilen toplantıda daha önce alınan tedbirlerin istenilen seviyede gerçekleşmediği bildirildi.

Buna göre Cuma günleri Mimarsinan Mahallesi’nde, Perşembe günleri Buharaevler Mahallesi’nde ve Cumartesi günleri ise Bahçelievler Mahalleleri’nde kurulan semt pazarları haricinde diğer kurulan tüm pazarların faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği açıklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarıyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2020 tarihli ve E.6095 sayılı “Pazar Yerleri İlave Tedbirler” konulu yazısında da; başta geleneksel olarak haftanın belli bir günü toplanan pazarlar (Çarşamba pazarı, Cuma pazarı vb.) olmak üzere sahada uygulamanın hala istenilen seviyede olmadığı, sosyal mesafenin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek adına alınması gereken tedbirlerin istenilen seviyede uygulanmadığının görüldüğü ifade edilerek “Bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti hâsıl olmuştur” denildi.

Bu kapsamda Mimar Sinan, Buharaevler ve Bahçelievler’deki pazarların her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri sabit olarak 10.00-19.00 saatleri arasında haftanın üç günü açık olacağı, alana giriş çıkışların tek yerden yapılması için gerekli koridorların Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulması, pazardaki esnafın en fazla iki katı vatandaşın Pazar alanı içine alınması, pazarlara kontrolsüz giriş ve çıkışların engellenmesi, içeriye girecek vatandaş ile esnafın ateşinin ölçülerek 37.5 C üzerinde olması halinde en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, meslek oda kaydı veya izin belgesi olmayan esnafın pazarda satışına müsaade edilmemesi, esnafın hijyen kurallarına uygun eldiven ve maske takarak, genel sağlık kurallarına uygun satış yapmasının sağlanması, esnafının satışları esnasında kimliğini belirtir yaka kartı takmaları, pazarda bulundukları ve satış yaptıkları sürece iş elbisesi giymelerine, oluşacak çöplerini çevreye gelişi güzel atmamaları, pazarda akşamüstü yoğunluğunun engellenmesi için vatandaşın alışverişini erken saatlerde yapması konusunda bilgilendirilmesi, bu tedbirlere yönelik gerekli kontrol ve denetimlerin titizlikle yapılması istendi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ayrıca ilimizde özellikle sosyal destek ödemeleri nedeniyle PTT’lerde yaşanan yoğunluğu önleme adına PTT şubelerinin geçici süreyle kapatılması, destek ödemelerinin evlerde yapılması kararını da aldı.

(Volkan SINAYUÇ)