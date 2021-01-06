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Saça dair her şey...

Sağlık Müdürlüğü karşısında bulunan Kuaför Sezgin’de saça dair her şey yapılıyor.

Güncel 06.01.2021, 23:44
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Saça dair her şey...

Mesleğinde 15’inci yılı geride bırakan Kuaför Sezgin Yağar, başta saç-makyaj-manikür olmak üzere saçla ilgili her türlü işlemin profesyonelce yapıldığını belirterek, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 2. Sokak No: 5/B adresindeki işyerine tüm müşterilerini beklediğini söyledi.

(Haber Merkezi)

#Kuaför Sezgin #Sezgin Yağar
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