Saça dair her şey...
Sağlık Müdürlüğü karşısında bulunan Kuaför Sezgin’de saça dair her şey yapılıyor.
Güncel 06.01.2021, 23:44
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Mesleğinde 15’inci yılı geride bırakan Kuaför Sezgin Yağar, başta saç-makyaj-manikür olmak üzere saçla ilgili her türlü işlemin profesyonelce yapıldığını belirterek, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 2. Sokak No: 5/B adresindeki işyerine tüm müşterilerini beklediğini söyledi.
(Haber Merkezi)
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