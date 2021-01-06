Saça dair her şey...

Mesleğinde 15’inci yılı geride bırakan Kuaför Sezgin Yağar, başta saç-makyaj-manikür olmak üzere saçla ilgili her türlü işlemin profesyonelce yapıldığını belirterek, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 2. Sokak No: 5/B adresindeki işyerine tüm müşterilerini beklediğini söyledi.

(Haber Merkezi)