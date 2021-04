“Sabrı ve paylaşım bilincini artırıyor”

ONBİR AYIN SULTANI

Değerli Kardeşlerim, Bizleri, rahmet ve mağfiret ayı on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Kur’an ayı olan bu güzide ayın içerisinde bulunan lütuf ve ikramı bize bizzat yaşayarak öğreten sevgili Peygamberimize ve onun aline ve ashabına salat ve selam olsun. Bu mübarek zamanların feyzi, rahmeti, bereketi ve mağfireti siz değerli kardeşlerimizin, aziz milletimizin ve gönül coğrafyamızın üzerine olsun.

13 Nisan Salı günü itibariyle tutacağımız oruç ile Ramazan ayına girmiş olacağız. Başkanlığımız her yıl toplumumuzun dikkatini çekmek ve belli bir konu hakkında farkındalık oluşturmak için bir tema belirlemektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık, hem bedenimizi hem de ruhumuzu olumsuz etkilemiştir. Sağlık nimetinin değerini her zamankinden daha fazla anladığımız, şifaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Başkanlığımız çok isabetli bir kararla bu yıl ki temayı “Şifa Ayı Ramazan” olarak belirlemiştir. Nitekim Ramazan ayı; tutulan oruçlarıyla, Kur’an tilavetleriyle, iftarlarıyla, sahurlarıyla, itikâfıyla, bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’an-ı Kerim’de açıkça ifade edilen Kadir gecesiyle ve bu ay içerisinde verilen fitreleriyle salgın hastalıktan bunalan ruhumuza ve bedenimize şifa olmaktadır.

Ramazan ayı mübarek kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indiği aydır. Peygamberimiz bu ayda Kur’an-ı Kerim’le her zaman olduğundan daha fazla meşgul olurdu. Ayrıca bu ayda Peygamberimiz(sas) Cebrail (as) ile karşılıklı mukabele okurdu. Bu sünneti yaşatmak amacıyla Ramazan ayında bizler de her ramazan olduğu gibi mukabele okuyacağız. Tüm camilerimizde mukabeleler okunacak olup bu Kur’an sofralarına hepinizi davet ediyoruz. Bunun yanında Diyanet TV’ de Ramazan boyunca mukabeleler canlı yayınlanacak olup dileyen kardeşlerimiz Diyanet TV ekranlarımızdan da takip edebilirler.

Kıymetli Kardeşlerim, Yine bu aya mahsus ibadetlerimizden birisi de itikaftır. İtikaf Peygamber efendimizin sünneti olmasının yanında, kulun yaratıcısı ile iletişim kurması, tefekkür haliyle doğrularını ve yanlışlarını gözden geçirip, hayatını iman merkezli bir dengeye oturtmasına katkı sağlayan peygamberimizin de tavsiye ettiği ve günümüze kadar da Müslümanlarca uygulanan bir sünnettir.

Değerli kardeşlerim, tuttuğumuz oruçlar, sabırlı olmayı ve nefsimize hâkim olmayı bizlere öğretmesinin yanında bireysel ve toplumsal bilincimizi de artırmalıdır. Bu ay, kardeşlik ilişkileri, paylaşım bilinci, yoksul, kimsesiz, mülteci, evsiz-barksız, yetim, dul, aç, hasta ve dertlilerin halleriyle hâllenme, komşuluk bağlarını güçlendirme ve adeta birbirimize yabancılaştığımız bir ortamda kaybettiğimiz erdemleri gözden geçirme ve tamir etme ayıdır. Bu hususla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl ki fitrenin asgari miktarının “28 TL” olarak belirlendiğini ve fitrelerinizi müftülüğümüz, din görevlilerimiz ve Kur’an kursu öğreticilerimiz vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ramazan içerisindeki oruç, namaz vs. ibadetlerle ruhumuzu ve bedenimizi zinde tutan kazanımlarımızı, Ramazan ayından sonra da devam ettirmeyi Cenabı Allah’tan niyaz ederken, fitreleriniz yanında fidye ve zekâtlarınızı Çorum’da yaptığımız hayır hizmetlerinde kullanılmak üzere, Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubemizin ilgili hesaplarına yatırmak suretiyle veya görevlilerimizde bulunan Diyanet Vakfı fitre ve zekat zarfları aracılığı ile ihtiyaç sahipleri ile buluşturabileceğinizi ifade etmek istiyorum.

Bunun yanında bu güne kadar sizlerden aldığımız maddi ve manevi destekle, güzel ilimizin gençlerinin istifadesine sunulmak üzere Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi yanında inşaatı devam eden Bölge Yatılı Kuran Kursuna da destek vermeniz bizim hem daha güzel hizmet yapma hususunda azmimizi arttıracak hem de ilimizden milli ve manevi değerlerimize bağlı gençlerimizin ve hafızlarımızın yetişmesine katkı sağlayacaktır.

Bu vesileyle mübarek Ramazan Ayımızın, gönüllerimizin birleşmesine, birlik beraberliğimizin devamına ve bu salgın hastalıktan biran önce kurtulmamıza vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, tüm Çorum halkımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum.

Saygılarımla.