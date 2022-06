“Sabır, sabır daha nereye kadar sabır?” diye soran Ulaş Tokgöz, “Vatandaşlar sabır çekiyor, ama biz sizin için ya sabır çekiyoruz” dedi.

Anlaşılan genel seçimlerin yapılacağı 2023 yılının Haziran ayına kadar ya sabır çekmeye devam edeceklerini vurgulayan Tokgöz, ancak yapılacak bir erken seçimle birlikte iktidara geleceklerini, ülkeyi düze çıkaracaklarını ve insanların da artık sabır çekmekten kurtulacağını dile getirdi.

Dar gelirli vatandaşların geçinemediğini aktaran Tokgöz, “Ülkenin nimetlerinden dar gelirli grup hariç herkes faydalanıyor diyen Hazine ve Maliye Bakanı da dar gelirli vatandaşları gözden çıkarmış durumda” diye konuştu.

Buna karşın ülkemizde yoksulluk sınırı altında 51 milyon, açlık sınırı altında ise 25 milyon vatandaşımızın yaşadığını ifade eden Tokgöz, “Seçim zamanı yaklaşınca sizlere güllük gülistanlık bir tablo sunacaklar. Bugüne kadar çektiğimiz ve yaşadığımız sıkıntıları unutmayalım. Sandıkta bunlara gereken cevabını verelim” şeklinde konuştu.

Benzin ve akaryakıta hemen hemen her gün zam geldiğini belirten Tokgöz, benzin ve akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her ürüne yansıdığını söyledi. Benzine gelen zamlardan dolayı sürücülerin araçlarını çalıştırmadığını, mazota gelen zamlardan dolayı da nakliyecilerin artık kontak kapatma noktasına geldiğini aktaran Ulaş Tokgöz, “Bu iktidara artık yeter demenin zamanı geldi de çoktan geçiyor” ifadelerine yer verdi.

İktidarın zamları karşısında bunalan halkın tek çıkış yolunun bu iktidarı yolcu etmek olduğunu ifade eden Tokgöz, “İlk sandıkta, demokrasiyi cumhuriyetle taçlandıracağız. İlk seçimde vatandaşlarımıza da huzuru, demokrasiyi, barışı ve güzel günler vadettiğimiz bir yönetimi CHP iktidarı ile birlikte getireceğiz.

Bu zamlara, bu iktidara, bu geçim derdine ‘Dur!’ demenin tek bir yolu kaldı, o da bir erken seçimle bu sandıkta 20 yıldır tek başına bu ülkeyi yöneten iktidarı değiştirmektir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bu sorunları ciddi bir şekilde biliyoruz. Çözüm önerileri hakkında çalışıyoruz ve biz bu iktidarın yapamadığı her şeyi yapacağız. Çünkü biz bu ülkenin, zengin Türkiye’nin kaynaklarını yandaştan, 5’li çeteden, Londra’daki tefecilerden yana değil, vatandaşımızdan, işçiden, emekliden yana, öğrenciden yana, emekçiden yana kullanacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi. (Haber Merkezi)