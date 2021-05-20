Saatler 19.19’u gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı okundu

CHP, İYİ Parti, Deva Partisi ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri, hep birlikte Saat Kulesi Meydanı’ndan Atatürk Anıtı’na kadar yürüyerek vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Atatürk Anıtı’na kadar yürüyen katılımcılar, burada çelenk sunup saygı duruşunda bulunduktan sonra saat 19.19’u gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.



Atatürk Anıtı’nda düzenlenen etkinliğe Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin gösterileri de renk kattı. Halkoyunları ekipleri, gösterinin ardından Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesini okudu. CHP’nin çelengini İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Gençlik Kolları ile birlikte Anıta sunarken, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin çelengini ise Dernek Başkanı Uğur Demirer sundu. İyi Parti, Deva Partisi, Vatan Partisi ve BTP tarafından da Anıt’a çelenk sunuldu.

Burada bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “19 Mayıs birliktir, beraberliktir, dayanışmadır, yoktan var olma günüdür. Millet olmaktır. 19 Mayıs bayramdır. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyetinin doğum günüdür. 19 Mayıs Atamızın gençliğe emanetidir. Türk genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir.



Ya istiklal, ya ölüm diyerek şehit ve gazi olan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ulusal kurtuluş savaşımızın başlangıcının 102. yılı kutlu olsun” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ise günümüz gençlerinin haramın ve helalin cevabını verecek kadar bilinçli olduğunu belirterek, helalleşmenin sandıkta olması gerektiğini söyledi.



Özsaçmacı, “19 Mayıs 1919, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan çıkıp tüm Anadolu’da milli mücadeleyi başlattığı bir gündür. Bu mücadele başlatılırken, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh tüm vatandır” anlayışıyla hareket edilmiştir. Bu mücadele yapılırken bugün dünyada yaşamış olduğumuz mazlum milletlerin üzerindeki baskıların bertaraf edilmesi adına mücadele edilmiştir. Anadolu’daki istiklal mücadelesi, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan selam verilerek çıkılan bir mücadeledir. Buradan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Eğer bizler Atatürk’le yapılan bu mücadeleyi iyi anlayabilirsek, gençliğimize armağan edilen bu bayramda istiklal ve istikbalin evladı olan gençlere önemli görevler düşmektedir. Haramın da, helalin de sizler cevabını vereceksiniz. Bundan sonraki mücadele sandıkta verilecek olan mücadeledir. Helalleşmek sandıkta olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından saat 19.19’da saygı duruşunda bulunularak her birlikte İstiklal Marşı okundu.