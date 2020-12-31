Saatcı’dan yeni yıl hediyesi “kahve fincanı”
Memur-Sen Konfederasyonu bünyesindeki Sağlık-Sen’in Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı ile TOÇ Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında ÇORUM HABER çalışanlarının yeni yılını kutladılar. Sağlık-Sen Başkanı Ahmet Saatcı, 2021’in daha mutlu ve başarılı bir yıl olması dileğiyle, Mehmet Yolyapar’a sendikanın logosunu taşıyan kahve fincanı armağan etti.
Güncel 31.12.2020, 17:41 31.12.2020, 21:26
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