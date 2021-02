Saatcı; “Tek taraflı memnuniyet olmaz”

Ziyarette Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 14 yıl hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan Başhekim İhsan Malatyalı’nın yerine gelen Abdullah Paydar’a başarı dileklerini ileten Ahmet Saatcı, Malatyalı’ya da emeklilik hayatında sağlıklı ve huzurlu günler diledi.

Sağlıktaki tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde de hasta memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetinin de artırılması gerektiğini belirten Saatcı; “Vatandaşlarımıza her türlü özveri ve fedakarlıkla gece gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın çalışma memnuniyetlerinin artırılması, vatandaşlarımıza verilen sağlık hizmet kalitesini yükseltecektir. Bakanlık yetkililerine seslenmek istiyorum. Tek taraflı memnuniyeti sağlamanız mümkün değildir. Sağlıkta hizmet kalitesinin yükseltilmesini istiyorsanız, olaya sadece hasta odaklı değil, çalışan odaklıda bakmak zorundasınız. Son dönemlerde sağlık çalışanlarının memnuniyetinin azaldığına şahit oluyoruz. Bu istikrarlı bir durum değildir. Bu itibarla bakanlık yetkililerinin çalışan memnuniyetini artırıcı uygulamaları hızla yürürlüğe sokmaları, yöneticilerin de hizmet verdikleri hastanelerde bu uygulamaları hayata geçirmeleri gerekmektedir. Bakanlık yetkililerimizin ve idarecilerimizin bu konularda zaman kaybetmeden gereken adımları atacaklarını umut ediyoruz. Sağlık-Sen olarak ülke genelinde ve yerelde bu konularda üzerimize düşen yükümlülükten kaçınmayacağımızı belirtmek istiyorum. Başhekim beyin hizmet çıtasını çok daha yukarılara yükselteceğinden eminiz. Ayrıca ilimizde sağlıkta yapılacak her güzel uygulama ve adımda her zaman yöneticilerimize katkı sunmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Paydar da Saatcı ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

