Saadet Partisi’nden Büyük Birlik Partisi’ne ziyaret

Geçtiğimiz pazar günü İl kongresini gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Çorum İl Teşkilatı İl Başkanlığı görevine seçilen Şakir Yıldırım ile görüşerek hayırlı oldun dileklerini ileten Saadet Partisi Merkez İlçe Teşkilatı üyeleri, yeni yönetime başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, “Biz her ne kadar farklı siyasi parti mensubu gözükmüş olsak ta ilke ve prensiplerde hedef ve idealler de aynı zihniyetin mensuplarıyız bu duygu ve düşüncelerle başta İl Başkanlığı görevine seçilen Şakir bey olmak üzere yönetim kuruluna seçilen tüm kardeşlerimize şahsım ve partim adına başarılar diliyorum” dedi.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şakir Yıldırım da konuşmasında Saadet Partisi Merkez İlçe Teşkilatı üyelerine iyi dilek ve temennileri nedeniyle teşekkür etti. (Haber Merkezi)