Saadet Partisi, Arif Ersoy’u andı

Prof. Dr. Arif Ersoy'un vefatının 1. yılında Saadet Partisi İl Teşkilatı tarafından Hıdırlık Mezarlığı’nda İsmail Büyüksakallı’nın Kur'an'ı Kerim tilavetinin ardından toplu dua edildi.

Kabir ziyaretinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Başkanı Faruk Cıdık, Saadet Partisi eski Belediye Başkan Adayı Kemal Kurt, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve Saadet Partisi Teşkilat üyeleri ve sevenleri hazır bulundu.

(Haber Merkezi)

