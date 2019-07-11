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Saadet Partisi AGD başkanlarına plaket verdi

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, Anadolu Gençlik Derneği Çorum İl Başkanları’na plaket verdi. Orhan Sakınmaz “Yaklaşık 5 yıl gibi bir süre zarfında hayatını Milli Gençlik çalışmalarına adamış Anadolu Gençlik Derneği Çorum şube başkanlığı yapan kıymetli hocamız sayın Bekir Uyanık beye bu güne kadar yaptığı çalışmalardan ve bundan sonraki yapacağı hizmetlerinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Biz biliyoruz ki Bekir başkanımız ‘Hayat iman ve cihattır' düsturundan ayrılmadan canla başla Milli Gençlik için, Anadolu Gençlik için çalışmalarına devam edecektir. Allah emeklerini zayi etmesin” dedi.

Saadet Partisi AGD başkanlarına plaket verdi

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, Anadolu Gençlik Derneği Çorum İl Başkanları’na plaket verdi. Orhan Sakınmaz “Yaklaşık 5 yıl gibi bir süre zarfında hayatını Milli Gençlik çalışmalarına adamış Anadolu Gençlik Derneği Çorum şube başkanlığı yapan kıymetli hocamız sayın Bekir Uyanık beye bu güne kadar yaptığı çalışmalardan ve bundan sonraki yapacağı hizmetlerinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Biz biliyoruz ki Bekir başkanımız ‘Hayat iman ve cihattır' düsturundan ayrılmadan canla başla Milli Gençlik için, Anadolu Gençlik için çalışmalarına devam edecektir. Allah emeklerini zayi etmesin” dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:20
Saadet Partisi AGD başkanlarına plaket verdi

Saadet Partisi Merkez İlçe yönetimi ve Anadolu Gençlik Derneği başkanları daha sonra plaket taktimi sonrası hatıra fotoğrafı çektirdiler. (Haber Merkezi)

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