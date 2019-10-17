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Saadet Partililer mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilatı haftalık mahalle ve muhtar ziyaretlerine devam ediyor. Buharaevler Mahallesi ziyaretine Saadet Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Sedat Aksungur, Mehmet Yıldız, Murat Tunç ve Gazi Aşgın katıldı.

Saadet Partililer mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilatı haftalık mahalle ve muhtar ziyaretlerine devam ediyor. Buharaevler Mahallesi ziyaretine Saadet Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Sedat Aksungur, Mehmet Yıldız, Murat Tunç ve Gazi Aşgın katıldı.

17 Ekim 2019 Perşembe 19:17
Saadet Partililer mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Ziyarette bir konuşan Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sedat Aksungur, kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar arasında bağ kuran muhtarlık makamının önemli olduğunu ifade etti. Aksungur, “Halkımızın tüm talep ve ihtiyaçlarını ilk elden iletebildiği muhtarlarımız, önemli paydaşlarından ve çözüm ortaklarından biridir. Muhtarlık makamına verdiğimiz önem gereğince bizler de mahalle bazlı tüm çalışmalarımızın takvimini muhtarlarımızla paylaşmaktayız.

Gerek saha çalışmalarında gerekse de sosyal sorumluluk çalışmalarımızda muhtarlarımızla mümkün olduğunca ortak hareket etmekteyiz. Muhtarlarımızın bizlere daha kolay ulaşmaları sorunlarını ve Çorum için yapabileceklerimiz için işbirliğinin mutlaka sağlanması gerekiyor” dedi. (Haber Merkezi)

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