Rüzgar’ın annesinden Başkan Şahiner’e teşekkür

Doğuştan yakalandığı hipoplastik sol kalp sendromu nedeniyle yaşam mücadelesi veren Rüzgar Ege, İstanbul’da özel bir hastanede başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat masraflarını karşılayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner ve ekibi, anne Zeynep Büşra Yalınız ile oğlunu İstanbul’da ameliyat olacağı hastaneye götürdü aileyi bir an olsun yalnız bırakmadı.

Sevenleri, ameliyatı biten ve birkaç gün kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulacak olan Rügar Ege’den gelecek mutlu haberi beklerken, anne Zeynep Büşra Yalınız, bu zor süreçte kendilerinedestek veren Başkan Şahiner’e teşekkür etti.

Başkan Şahiner’in hem Rüzgar Ege’nin ameliyat masraflarını karşıladığını hem de bu süreçte manevi olarak da yanlarında olduğunu kaydeden Yalınız, “Oğlum Rüzgar Ege, başkanımız sayesinde sağlığına kavuşacak inşallah, kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.