Flaş HaberÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Rüstem Yaşar vefat etti
Milliyetçi Hareket Partisi İl Disiplin Kurulu üyesi Yuvam Apart işletmecisi Rüstem Yaşar (64) hayatını kaybetti.
Güncel 30.05.2022, 11:38
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Dün akşam geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Rüstem Yaşar’ın cenazesi 31 Mayıs Salı günü Alören Köyünde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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