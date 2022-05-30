Rüstem Yaşar vefat etti 

Dün akşam geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Rüstem Yaşar’ın cenazesi 31 Mayıs Salı günü Alören Köyünde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

