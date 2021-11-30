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Rüstem Eren ve Bosna Parkı’ndaki kafeteryalar ihale ile kiraya verildi

Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan Rüstem Eren ve Bosna Parkı içinde yer alan kafeteryaları ihale yoluyla üç yıllığına kiraya verdi. 

Güncel 30.11.2021, 19:40
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Rüstem Eren ve Bosna Parkı’ndaki kafeteryalar ihale ile kiraya verildi

Belediye iki parktaki kafeteryalar için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilmesi için ihale düzenledi. 
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ilk ihale Gülabibey Mahallesi 1701 ada, 3 nolu parsel üzerinde bulunan Rüstem Eren Parkı içerisindeki Çay Bahçesi, Hızlı Yemek, Restoran, Lokanta ve Kafeterya nitelikli, açık ve kapalı alanları ile birlikte toplam 10001 metrekare ölçümlü alan için düzenlendi.  Yıllığı 40 bin TL + KDV üzerinden ihaleye çıkan Rüstem Eren Parkı’ndaki kafeterya için sadece Merve Yalçıntaş ihaleye katıldı. Yalçıntaş yıllık 41 bin TL ile Rüstem Eren Parkı’ndaki kafeteryayı kiraladı.
İkinci ihale ise saat 14,30’da Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan 6. Cadde üzerinde bulunan Bosna Parkı içindeki Çay Bahçesi, Hızlı Yemek, Restoran, Lokanta ve Kafeterya olarak açık ve kapalı alanları ile birlikte toplam 1065 metrekare alanlı işyeri için düzenlendi. Yıllığı 30 bin TL’den ihaleye çıkan kafeteryayı 31 bin TL+KDV üzerinden Mustafa Ateş kiraladı.
Komisyon tarafından yapılan açıklamada ihalelerin Başkanlık makamının onayından sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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