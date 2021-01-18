Rumi Göney vefat etti

Alınan bilgiye göre Ahmet, Mustafa ve Ali Göney'in babası olan Rumi Göney, 83 yaşındaki hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Göney’in cenazesi saat 16.00'da Çiftlik Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)