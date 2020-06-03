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Rumi Cüce hayatını kaybetti 

Çorum Sobacılar arastasında yıllardır Demirci ve Sobacılık yapan Rumi Cüce (98) İstanbul’da dün öğle saatlerinde vefat etti. 

Güncel 03.06.2020, 01:02
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Rumi Cüce hayatını kaybetti 

Mehmet, Fazlı Cüce ve Neriman Özkeçeli'nin babaları Rumi Cüce'nin cenazesi dün İstanbul’dan getirildi. Rumi Cüce'nin cenazesi bugün (3 Haziran Çarşamba günü) Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ikindi namazına müteakip Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUMHABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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