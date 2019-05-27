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Rölyef sergisi beğeni gördü

İkbal Kadın Kültür Merkezi Rölyef Atölyesi’nde eğitim gören kadınların el ürünlerinin sergilendiği Rölyef sergisi AHL Park Alışveriş Merkezinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban ve davetlilerin katıldığı açılışta 28 kursiyerin yaptığı yaklaşık 70 rölyef eser sergilendi.

Rölyef sergisi beğeni gördü

İkbal Kadın Kültür Merkezi Rölyef Atölyesi’nde eğitim gören kadınların el ürünlerinin sergilendiği Rölyef sergisi AHL Park Alışveriş Merkezinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban ve davetlilerin katıldığı açılışta 28 kursiyerin yaptığı yaklaşık 70 rölyef eser sergilendi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:56
Rölyef sergisi beğeni gördü

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a Çorum Belediyesi Logosunun rölyef çalışmasının hediye edildiği programda açılışın ardından sergi gezildi.

(Erkan BAYATLI)

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