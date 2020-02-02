Rize’nin yeşil incisine caddede tanıtım

Gazi Caddesi Çorum Park karşısında haftasonu açtığı stant ile ürünlerini tanıtan Sırdem Çay’a vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlara gün boyu Sırdem Çay’ın tanıtım broşürleri de dağıtıldı.

Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde bulunan mağazada Rize’nin yeşil incisini Çorumlularla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren işletmeciler Zafer Özkaya ile Hasan Yurtvermez, kimyasal madde içermeyen yüzde 100 doğal ürünlerini görmek üzere tüm Çorum halkını davet etti.

Çay tiryakilerine vazgeçemeyecekleri bir damak zevki yaşatacağını söyleyen Özkaya ile Yurtvermez, müşterilerden aldıkları olumlu geri dönüşlerden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

(Ömür SOYTEMİZ)