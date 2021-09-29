Rıfat Büfe’nin yıldönümü jesti

Hürriyet Meydanı’nda Saat Kulesi karşısında bulunan Rıfat Büfe’nin sahibi Rıfat Umur, ÇORUM HABER’in 37. yayın yılı ve Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın meslek yaşamında 52. yılına girmesi nedeniyle, 37 ve 52 rakamlarının da içinde bulunduğu özel numaralı bir bilet oluşturdu. (Haber Merkezi)

