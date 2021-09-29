Flaş HaberÇorum’da deprem
Rıfat Büfe’nin yıldönümü jesti
Güncel 29.09.2021, 18:14
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Hürriyet Meydanı’nda Saat Kulesi karşısında bulunan Rıfat Büfe’nin sahibi Rıfat Umur, ÇORUM HABER’in 37. yayın yılı ve Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın meslek yaşamında 52. yılına girmesi nedeniyle, 37 ve 52 rakamlarının da içinde bulunduğu özel numaralı bir bilet oluşturdu. (Haber Merkezi)
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