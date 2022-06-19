Reyhan Bolat’ın yeni konsepti

Çorum Kına Organizasyon Sahibi Reyhan Bolat, içinde bulunduğumuz düğün sezonunda yeni bir konsept oluşturdu. Bu konsept, Miss Seliz-Bella Gelinlik Sahibi Fatma Bozer Ünal’ın kızı Tuğçe Ünal ile Çorum’un tanınmış iş insanlarından Orhan Çınar’ın oğlu Hasan Çınar’ın nişan törenlerinde de uygulandı.

Fatma Bozer Ünal ve Fatih Ünal’ın kızları Tuğçe ile Saime-Orhan Çınar’ın oğulları, Hasnar Otomotiv Sahibi Hasan Çınar, görkemli nişan organizasyonu ile evlilik yolunda ilk adımı attılar.

(Selda FINDIK)

