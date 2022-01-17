Reyhan Bolat’ın 10 Ocak jesti

Çorum Kına Organizasyon firması sahibi Reyhan Bolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ÇORUM HABER ve Umut Radyo’dan dostlarına yemek verdi.

Yemeğe, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, eşi, ÇORUM HABER İmtiyaz Sahibi Hülya Yolyapar, arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel, Umut Radyo sahipleri Meltem ve Uğur Çınar katıldı.

Yemekte ayrıca, Reyhan Bolat’ın kardeşi İsmail Yazar ile eşi Gönül Yazar da hazır bulundu.

Yemeğin sonunda Mehmet Yolyapar, 10 Ocak pastasının üzerindeki mumları, beraberindekilerle birlikte üfledi. (Haber Merkezi)

