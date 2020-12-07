Restorasyon teşekkürü

Bir süre önce Çorum Valiliği öncülüğünde restore edilmesine karar verilen Üçköy’ndeki tarihi camide çalışmalar son aşamaya geldi. Üçköylü olan Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz da sosyal medya hesabından caminin eski ve yeni halinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

CHP Belediyesi Meclisi Grup Başkan Vekili Yılmaz, paylaşımında, “Yaklaşık tarihi 350 yıl öncesine dayanan, 1897 yılında Ali Ethem Paşa tarafından tamir ettirilen, 133 yıl sonra Ata yadigarı Üçköy Köyü camimizin restorasyonunda emeği geçen; başta sayın valimiz Mustafa Çiftçi'ye, belediye başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a, rektörümüz Ali Osman Öztürk'e ve bu yolda emek harcamış herkese en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)