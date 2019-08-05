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Ressam Çiftçioğlu’nun sağlığı iyi

Çorum’un yetiştirdiği ünlü ressamlardan, yıllardır Datça’da yaşayan İbrahim Çiftçioğlu’nun sağlık durumu iyiye gidiyor.

Ressam Çiftçioğlu’nun sağlığı iyi

Çorum’un yetiştirdiği ünlü ressamlardan, yıllardır Datça’da yaşayan İbrahim Çiftçioğlu’nun sağlık durumu iyiye gidiyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:00
Ressam Çiftçioğlu’nun sağlığı iyi

İbrahim Çiftçioğlu, şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklarına ilaveten, Can Yücel etkinlikleri sırasında ağır bir bel fıtığı rahatsızlığı yaşamaya başlayınca, Marmaris Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış ve 5 haftalık tedaviden sonra geçen hafta sonu taburcu edilmişti.

Arkadaşı Mehmet Yolyapar, İbrahim Çiftçioğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Çiftçioğlu, şu anda nispeten daha iyi olduğunu, fizik tedavi egzersizlerine devam ettiğini belirterek, Çorumlu hemşehrilerine selamlarını iletti. (Haber Merkezi)

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