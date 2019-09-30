“Resmi ilan geliri artırılmalı”

Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Anadolu basınının yaşadığı güçlükleri bildiğini belirterek, “Sıkıntıların aşılması için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız” dedi.

TGF Genel Başkanı Karaca ise, gazete ve işletmelerin vergi ve SGK yapılandırmaları dahil tüm borçlarının ve “borcu yoktur” yazısı uygulamasının 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmesini, resmi ilanlara yüzde 50 zam yapılarak ilan gelirlerinin artırılmasını, gazete sahiplerine kredi sağlanmasını, belediye meclis kararlarının resmi ilan olarak yayınının zorunlu hale getirilmesini, köylere hizmet götürme birliklerinin alım-satım ihalelerinin de BİK tarifesi kapsamına alınmasını istedi.

Yılmaz Karaca, iki saat süren görüşme sırasında BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’a ayrıca, yerel basının tüm sorunlarını kapsayan bir dosya sundu. Talepler arasında, işletmeciliği özel bir şahsa verildiği için gazetecilerin yararlanamadığı BİK Bayramoğlu tesislerinin yeniden Anadolu basınına açılması isteği de yer aldı.

(Haber Merkezi)