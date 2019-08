“Rektör Öztürk, devraldığı hizmet bayrağını daha da yukarı taşıyacak”

Rektör Öztürk’e görevinde başarılar dileyen Saatcı, “Rektör hocamızın Reha hocamızdan aldığı hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşıyacağını, Hitit Üniversitesi'ne çok ciddi katma değer sağlayacağını, üniversitemizi tercih edilen üniversite haline getirmek için her türlü özverili çalışmayı yapacağına inanıyoruz. Sağlık-Sen olarak ilkemiz; şehrimize bulunduğu konum itibariyle samimi bir şekilde hizmet edene, çalışana, çalışanlara, çalışmak isteyenlere elimizden gelen her türlü desteği vermek ve yardımı yapmaktır. Kim Çorum'a bir çivi çakarsa, katma değer sağlar, hizmet ederse minnet duygularımızı ifade etmekten kaçınmayız. Şunu çok iyi biliyoruz ki çalışana, hizmet edene Allah'ta kulu da yardım ediyor. Yeter ki biz çalışalım. Rektör hocamıza tekrar yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, ülkemize ve şehrimize hizmette üzerimize düşen her konuda kendilerinin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum” dedi.

Rektör Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu nazik davranışları dolayısıyla Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)