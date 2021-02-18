“Regaip Kandili, iyiliklere, güzelliklere vesile olsun”

Üç ayların içerisinde yer alan ve mübarek geceler arasında önemli bir yeri bulunan Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Tahtasız, "Tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, içinde bulunduğumuz zor günlerden umut dolu yarınlara, barış, huzur ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Regaip Kandili’nin sevgi, huzur ve kardeşlik ortamının gelişmesine, ülkemizde demokrasi, hukuk, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını temenni eden Tahtasız, mesajını şöyle sürdürdü:

“Regaip Kandili’nin; içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinin, ekonomik darboğazın ve sıkıntılı günlerin geride kalmasına zemin oluşturmasını arzuluyoruz.

Bolluğun, bereketin ve huzurun habercisi olan mübarek üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandil’ini hep birlikte Perşembe gecesi idrak edeceğiz. Kandiller maneviyatıyla gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi temizler, nefsimizin yanıltıcı arzu ve isteklerinden bizleri uzaklaştırırlar. Yaratılanı yaratandan ötürü sevebilmenin manasını bizlere hissettirirler. Bu duygularla tüm İslam aleminin mübarek Regaip Kandil’ini kutluyor, insanlığa huzur, barış, birlik, beraberlik, sağlık getirmesini ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.” (Haber Merkezi)