Refakatçi Misafirhanesi konuk ağırlamaya başladı

Çorum dışından ve ilçelerden tedavi için Çorum’a gelen hasta ve hasta yakınları, Refakatçi Misafirhanesi’nde otel konforunda hizmet alıyor. Tesiste kalan misafirler, kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan Refakatçi Misafirhanesi, geçtiğimiz ay tamamlanarak hizmete açılmıştı. Çorum’a gelen hasta ve hasta yakınlarının en büyük ihtiyaçlarından biri olan konaklama sorunu Refakatçi Misafirhanesi ile sona ermiş oldu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan ve daha önce Çorum Belediyespor’a ait olan tesislerin yerine yapılan misafirhane, konforlu bir otelin sunduğu hizmetleri ziyaretçilerine fazlasıyla sunarak hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermeye başladı. Refakatçi Misafirhanesi, şehir dışından gelip kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınlarına konaklama imkânı sunuyor. Otel konforunda yapılan refakatçi misafirhanesinde tüm ihtiyaçlar en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. 32 kişi kapasiteli misafirhanede 2 kişilik 16 oda, mutfak, çamaşırhane ve dinlenme alanları bulunuyor.

Refakatçi Misafirhanesi konukları da kendilerine sunulan imkânlardan son derece memnunlar. Tedavi için Osmancık’ın Öbektaş Köyü’nden Çorum’a gelen görme engelli Arif Bilgili 2 gün süren tedavisi nedeniyle Çorum Belediyesi Refakatçi Misafirhanesi’nde konakladığını söyledi.

Tesiste gördüğü ilgiden son derece memnun olduğunu dile getiren Arif Bilgili, böyle bir imkân sunulmasından dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Misafirhanenin konuklarından Hatice Şaşmaz isimli refakatçi ise, yoğun bakım tedavisi gören oğlu için Sungurlu’dan Çorum’a geldiğini ve 6 aydır hastanede kaldığını söyledi.

“Refakatçi Misafirhanesini gördüğümde çok şaşırdım. Böyle güzel bir hizmet olabileceğini düşünmemiştim” diyen Hatice Şaşmaz çok sıcak ve samimi bir ortamla karşılaştığını, rahat bir konaklama imkânı bulduğunu dile getirdi.

(Haber Merkezi)