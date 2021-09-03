Recep Yüksel Çorum’dan uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sinop Vali Yardımcılığı görevine atanan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum’dan ayrıldı.
Güncel 03.09.2021, 23:58
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Recep Yüksel için Valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Uğurlama törenine; Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı.
Yüksel, dostlarıyla vedalaştıktan sonra Çorum’dan ayrıldı.
(Haber Merkezi)
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