Recep Yüksel Çorum’dan uğurlandı

Recep Yüksel için Valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Uğurlama törenine; Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı.

Yüksel, dostlarıyla vedalaştıktan sonra Çorum’dan ayrıldı.

(Haber Merkezi)

