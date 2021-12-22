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Recep Küçükcanbaz hayatını kaybetti
Güncel 22.12.2021, 23:29
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Çorum'da esnaflık yapan Recep Küçükcanbaz (68) hayatını kaybetti.
Besicilik yapan Mahmut Küçükcanbaz'ın babası, ayakkabıcı esnafından Mustafa Küçükcanbaz'ın kardeşi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Nurettin Kanat'ın amcası, Belediye Meclisi Eski Üyesi Bilal Keleş'in kayınpederi Recep Küçükcanbaz vefat etti.
Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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