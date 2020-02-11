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Recep Gür: ‘Sevgi’ denince, Yunus ve Mevlana akla gelir’

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, geçtiğimiz yıllarda Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar tarafından başlatılan “Toplumsal Sevgi Haftası” münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı.

Recep Gür: ‘Sevgi’ denince, Yunus ve Mevlana akla gelir’

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, geçtiğimiz yıllarda Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar tarafından başlatılan “Toplumsal Sevgi Haftası” münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı.

11 Şubat 2020 Salı 00:25
Recep Gür: ‘Sevgi’ denince, Yunus ve Mevlana akla gelir’

Başkan Gür, açıklamasında, 14 Şubat Sevgililer Günü’nden yola çıkılarak toplumda sevgi ve barışın hakim kılınması amacıyla başlatılan ‘Toplumsal Sevgi Haftası'nın önemine vurgu yaparak, “Bizim kültürümüzde ‘sevgi’ denince, Yunus ve Mevlana akla gelir. Yunus’un sevgi ile ilgili deyişleri milletimizin hafızasında hala canlılığını muhafaza etmektedir” dedi.

Yaratanı sevenin her şeyi sevebileceğini kaydeden Gür, “Sevgi saygıyı gerektirir. Etrafımızdaki canlı cansız her şeye sevgi ile bakabildiğimiz zaman her birinin bizi sevgiyle selamladığını fark ederiz. Gönlünde sevgi olan, etrafına saygılı davranan kişide merhamet duygusu da gelişir. Sevgi, saygı ve merhamet demek sevgili Peygamberimizin ahlakı demektir” diye konuştu.

Etnik kökenimizin, mezhebimizin, siyasi görüşümüzün ve dünyaya bakış açımızın farklı olabileceğini ifade eden Recep Gür, “Tüm bu farklılıklarımız, ayrışma nedeni değil, tersine zenginliğimizdir. Herkesin birbirine sevgi ve saygıyla yaklaştığı, birbirini anlamaya, hoş görmeye çalıştığı, kin, öfke, nefret, kıskançlık ve çekememezlik gibi insanı küçülten duyguların yerini, güzel duyguların, insan sevgisinin aldığı bir ortam oluşturabiliriz” şeklinde konuştu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, ayrıca “Toplumsal Sevgi Haftası” önerisini ortaya atarak, toplumun en büyük ihtiyaç duyduğu sevgiye dikkat çeken Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’a da teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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