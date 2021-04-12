“Ramazan, iyiliğe ve dayanışmaya vesile olsun”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, mübarek Ramazan ayının iyilik yapma, yoksullarla, zor durumdaki insanlarla yardımlaşma, dayanışma ayı olmasını diledi.

Kutsal Ramazan ayının başlaması nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Tahtasız, ramazanın İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesi temennisinde bulundu.

Ramazan ayının, huzurun, paylaşmanın ve sabrın iklimini egemen kılan çok özel bir ay olduğunu vurgulayan Tahtasız, devletin ve hayırsever vatandaşların bu süreçte işyerini kapatan, çalışamayan, işine ara veren, ekonomik durumu yerinde olmayan tüm vatandaşları gözetmesini, yardımlaşmaya, dayanışmaya önem vermesini istedi.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığımızın altını çizen Tahtasız, yaşanan zorlu günlerin, kaybedilen canların ve hastanelerde tedavi süreci devam eden vatandaşların üzüntüsü sebebiyle mahzun ve buruk olduklarını dile getirdi.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Bu ay; kötülüklerden uzaklaşıp, iyiliğin erdemini fark etmenin, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını çoğaltmanın kılavuzudur, sınanma ve arınma ayıdır. Cenab-ı Allah, bize bir yandan, zorluklarla ve ölümcül bir illetle baş etme gücünü verirken, sağ salim kavuşturduğu bu mübarek Ramazan ayı vesilesi ile de 'af, arınma ve tazelenme' fırsatını nasip etmiştir” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

