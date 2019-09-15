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Rahşan Sabuncu’nun ilk romanı “polisiye”

CHP’nin 1970’li yıllarda Çorum İl Başkanı olan, Emekli Albay, merhum Hasan Sabuncu’nun ziraat mühendisi-işkadını kızı Rahşan Sabuncu, “Mevkii: Kanlıca” isimli bir polisiye roman yazdı.

Rahşan Sabuncu’nun ilk romanı “polisiye”

CHP’nin 1970’li yıllarda Çorum İl Başkanı olan, Emekli Albay, merhum Hasan Sabuncu’nun ziraat mühendisi-işkadını kızı Rahşan Sabuncu, “Mevkii: Kanlıca” isimli bir polisiye roman yazdı.

15 Eylül 2019 Pazar 22:56
Rahşan Sabuncu’nun ilk romanı “polisiye”

CHP’nin 1970’li yıllarda Çorum İl Başkanı olan, Emekli Albay, merhum Hasan Sabuncu’nun ziraat mühendisi-işkadını kızı Rahşan Sabuncu, “Mevkii: Kanlıca” isimli bir polisiye roman yazdı.

Yeni İnsan Edebiyat Yayınları’nda çıkan kitap, büyük kitabevlerinde okuyucuyla buluştu.

Çorum eşrafından E.Alb. Hasan Sabuncu, 9 Ağustos 1986’da vefat etmiş, eşi Yüksel Sabuncu ise 25 Ocak 2015 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Merhum Hasan Sabuncu’nun büyük kızı Süheyla Sabuncu elektrik-elektronik mühendisi.

Küçük kızı Rahşan Sabuncu ise, çocukluğundan beri sürekli kitap okuma alışkanlığı nedeniyle, 2007 yılından beri hayata dair yazılar yazıyor ve bu yazıları çeşitli gazetelerde yayınlanıyor. “Mevkii: Kanlıca” Rahşan Sabuncu’nun ilk roman çalışması. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 15.09.2019 23:04
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