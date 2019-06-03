Rafet Kaymazlı'yı kaybettik 

Döndü Kaymazlı'nın eşi, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kaymazlı, Kurmay Yarbay Tuncay Kaymazlı, Dilek Emeksiz ve iş insanı Yusuf Kaymazlı'nın babaları, Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi Elif Kaymazlı'nın kayınpederi olan Rafet Kaymazlı, 5 ayı aşkın süredir geçirdiği felç nedeniyle tedavi görmekteydi.

Rafet Kaymazlı'nın cenazesi bugün Ulucami'de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.