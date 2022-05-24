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“Radyoloji çalışanları mağdur edilmemeli”

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı ile Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Mehmet Fatih Gök, 26 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği ve İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”e ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Güncel 24.05.2022, 19:48
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“Radyoloji çalışanları mağdur edilmemeli”

SAĞLIK-SEN YARGIYA TAŞIDI
Radyoloji teknisyenlerini mağdur eden yönetmelikle ilgili bir açıklama yapan Ahmet Saatcı, “Sağlık-Sen olarak başta şua izni olmak üzere birçok konuda radyoloji çalışanlarını mağdur eden yönetmeliği yargıya taşıdıklarını bildirdi. 
Genelgenin sadece kanuna değil ilgili yönetmeliklere de aykırı olduğunu dile getiren Saatcı; “2022 yılına ilişkin şua izninin kullanımını bölen, şua izinlerinin kullanımını ardışık yıla devreden üst hukuk normlarına aykırı ilgili genelgeye de sendikamız tarafından dava açılacak olup, yapılan hatanın ivedilikle düzeltilmesi hususunda da Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Esas olanın kolaylaştırmak olması gerekirken,  moral ve motivasyonu bozacak bir uygulamanın yürürlüğe konulmaya çalışılması kabul edilemez bir tutum ve davranıştır. Yetkililerden bir an önce bu hatanın yürürlüğe girmeden kaldırılmasını talep ediyoruz ve konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.
DANIŞTAY’DA DAVA AÇILDI
Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Gök de sendika olarak nerede bir haksızlık varsa tüm güçleri ile bu haksızlığın karşısında durmaya, yapılan yanlışlarla ilgili tüm platformlarda mücadele ederek çözüm üretip, mağduriyetleri önleme ve yeni kazanımlar elde etme gayreti içerisinde olduklarını kaydetti. 
Sağlık Bakanlığı’nın yeni uygulamaya geçirdiği yönetmelikle ilgili titiz bir çalışma süreci yürüterek gerekli adımları attıklarını belirten Mehmet Fatih Gök, bu kapsamda radyoloji çalışanlarını yakından ilgilendiren, mağduriyetlere neden olan hususları tespit ederek Danıştay’da dava açtıklarını söyledi.
Söz konusu mağduriyetlere neden olan düzenlemeler ile ilgili Bakanlık nezdinde de görüşmelerin yürütüldüğünü anlatan Gök; “Çalışanın kazanımlarının yok olmasını, haklarının ellerinden alınmasını kabul etmeyiz. Radyoloji çalışanlarımız için de tüm yasal platformlarda gereken mücadelenin verileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çalışanın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Şua izni gibi temel bir hakkın kırpılmasına, önüne setler çekilmesine, bir takım düzenlemelerle anlamsızlaştırılarak çalışan için faydasız bir hale gelmesine rıza göstermeyiz.  Hukuki süreç başta olmak üzere tüm platformlarda yürüttüğümüz mücadele ile mutlaka sonuç alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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