“Puduhepa” plaketi aldılar

Turkey One Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ile Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli geçtiğimiz günlerde Velipaşa Konağı’nda düzenlenen ve konuklara ilimizin yöresel lezzetlerinin ikram edildiği onur yemeğinde projeye destek olan kişi kurum ve kuruluşları unutmadı.

Yemekte projeye destek veren Şapinuva Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, işadamı İsmail Alapala, iş adamı Ahmet Emin Ahlatcı, işadamı Murat Kılıçoğlu, ÇORUM HABER Genel Müdürü Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Dr. Önder İpek, Doç. Dr. Ömer Can Satıroğlu, Semih Gerçek, Özgür Pehlivan, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi adına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ile Eğitmen Masal Anlatıcısı Emine Çakır Çavdar’a plaketleri protokol üyelerince dağıtıldı.

Velipaşa Konağı’nda düzenlenen gecede ilk plaketleri Turkey One Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ile Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, Şapinuva Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, işadamı İsmail Alapala, iş adamı Ahmet Emin Ahlatcı ve işadamı Murat Kılıçoğlu’na verdi.



ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile Semrin Kaleli verdi.



Programda Kadın Kültür ve Sanat Merkezi adına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Dr. Önder İpek, Doç. Dr. Ömer Can Satıroğlu ve Semih Gerçek de plaket verilen isimler arasında yer aldı.





Tiyatro Dördüncü Duvar Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan ile Eğitmen Masal Anlatıcısı Emine Çakır Çavdar’a da plaketleri verilen gecede konuklar Prof. Dr. Aygül Süel ve Arkeolog Yazar Nezih Başgelen ile hatıra fotoğrafı çekindi.

(Volkan SINAYUÇ)

