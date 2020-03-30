PTT’den “sosyal mesafe” uyarısı

Çorum PTT Başmüdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından PTt müşterileri ve çalışanlarına koruma adına tedbirlerin alındığını dile getiren Yılmaz Oktay, bu kapsamda tüm işyerlerinde sosyal mesafe kuralını uyguladıklarını söyledi.

Son günlerde ilimizde de PTT önünde yaşanan insan yoğunluğuna dikkat çeken ve müşterileri bu konuda uyaran Oktay, “Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için koronavirüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. Covid-19 salgınına karşı hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz.

Tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve gişelerde görevli personel sayımızın en fazla iki katı kadar müşteriyi içeride misafir ederek, işlemlerini sırayla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz” dedi.

PTT Başmüdürlüğü İşletme Müdür Vekili Oktay, koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacılık işlemlerinin PTT’ye gelmeden, internet bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM’lerinden kolaylıkla yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)