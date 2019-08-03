PTT’den kurban bayramına özel sürpriz

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. PTT, kampanya kapsamında 5 Ağustos – 9 Ağustos tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosuna yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT tarafından vatandaşların tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması ve yaygınlaştırılmasını teminen ülke genelinde bir kampanya düzenledi. Kampanya için tasarlanan çeşitli görsellerden basılan tebrik kartları PTT hizmet noktalarından müşterilere ücretsiz verilirken, yurtiçi APS Kurye ve posta gönderileri üzerinde kullanılmak üzere etiket basımı gerçekleştirilecek. (Esra ESEN)