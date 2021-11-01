PTT’den 181. yıl ziyareti
Güncel 01.11.2021, 20:20
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PTT Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıldönümü nedeniyle PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.
Vali Çiftçi, Başıaçık ve beraberindeki PTT heyeti ile bir süre sohbet ederek teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, ülkemizin önemli kuruluşlarından olan PTT teşkilatının kuruluşunun 181. yıldönümünü kutlayarak çalışmalarda başarı diledi.
(Uğur GÖRKEM)
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