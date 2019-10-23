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PTT’den 179. Müşteriye hediye

PTT’nin 179. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Merkez PTT binasında program düzenlendi.

PTT’den 179. Müşteriye hediye

PTT’nin 179. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Merkez PTT binasında program düzenlendi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 21:50
PTT’den 179. Müşteriye hediye

PTT Çorum Başmüdürü Ziya Başıaçık’ın da hazır bulunduğu programda 179. PTT müşterisi Serdar Aycan’a hediye verildi.

PTT’nin 179. Kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunan Ziya Başıaçık, Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ’nin bu yıl 179. Yılını kutladığını ifade etti. İki asra yaklaşan tecrübesi ile vatandaşlara hizmet veren PTT AŞ’nin bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başıaçık, PTT’nin hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını kaydetti. Ülkede en yaygın otomasyon ağına sahip olduklarını ve en ücra köşede bile PTT şubelerinin bulunduğunu anlatan Başıaçık, önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu ifade etti.

(Erkan BAYATLI)

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