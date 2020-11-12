PTT Kargo’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü jesti
PTT Kargo, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 30 Kasım 2020 tarihine kadar öğretmenlere kargo ücretinde yüzde 25 indirim uyguluyor.
Güncel 12.11.2020, 19:23
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Konuya ilişken olarak Çorum PTT Başmüdürlüğü İşletme Müdür Vekili Yılmaz Oktay tarafından yapılman yazılı açıklamada şöyle denildi:
“Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 180 yıldır faaliyetlerini geliştirerek güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
PTT, Öğretmenler Günü’ne özel hazırladığı kampanya kapsamında öğretmen kimlik kartını ibraz ederek gönderi oluşturacak tüm öğretmenlere, 30 Kasım’a kadar yurtiçi varışlı APS kurye ve posta kargosunda yüzde 25 indirim uygulayacak.” (Haber Merkezi)
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