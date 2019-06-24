“Psikolojik Dayanıklılık” eğitimi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılı vesilesiyle Gençlik Haftası içerisinde, 81 ilde eş zamanlı farkındalık faaliyetleri düzenlendi.

Bu kapsamda Çorum’da da gerçekleştirilen eğitimlerde, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler MYO’da Dr. Öğr. Üyesi M. Emrah Karadere, Akkent Gençlik Merkezinde Psikolog Binnur Karagöz, İl Jandarma Komutanlığı’nda Sosyal Çalışmacı Gülistan Kavşut, Sungurlu Gençlik Merkezi’nde Psikolog Fatma Tekten Karaman gençlerle bir araya geldi.

Ruh sağlığımızı korumak ve güçlendirmek için neler yapmalıyız, psikolojik dayanıklılığımızı nasıl arttırırız gibi soruların cevap bulduğu seminerlere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

(Bülent USLU)