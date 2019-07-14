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Protokol üyelerinden 15 Temmuz şehit ve ailelerine ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorumlu 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ile ailelerini ziyaret etti.

Protokol üyelerinden 15 Temmuz şehit ve ailelerine ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorumlu 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ile ailelerini ziyaret etti.

14 Temmuz 2019 Pazar 20:30
Protokol üyelerinden 15 Temmuz şehit ve ailelerine ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi önceki gün beraberinde Garnizon Komutanı Per.Alb. Çetin Öcal, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Levent Tuzcu ile birlikte15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet 15 Temmuz Şehidi Mustafa Avcu’nun Eskikaradona Köyü’ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti. Heyet daha sonra şehidin köyde bulunan ailesini de ziyaret etti. Vali Çiftçi ile beraberindeki heyet, 15 Temmuz Şehidi Ali Karslı’yı Hıdırlık Mezarlığı’ndaki kabri başında ziyaret ederek dua ederken, Şehit Akif Kapaklı ile Ali Karslı’nın da ailelerini ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet son ziyaretini ise 15 Temmuz Şehidi Ümit Çoban’ın ailesini ziyaret ederek gerçekleştirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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