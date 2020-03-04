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Protokol eşlerinden huzurevi ziyareti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve protokol eşleri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Protokol eşlerinden huzurevi ziyareti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve protokol eşleri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

04 Mart 2020 Çarşamba 16:30
Protokol eşlerinden huzurevi ziyareti

Üç Ayların başlangıcı ve Regaip Kandili münasebetiyle yapılan ziyarete AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu’nun eşi Huriye Kavuncu, Baro Başkanı Kenan Yaşar’ın eşi Ayşe Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın eşi Hacer Yağbat ile Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri öğretmen ve kursiyerlerinin katıldığı ziyarette, hanımların kendi elleriyle hazırladıkları yiyecekler huzurevi sakinlerine ikram edildi.

Birlikte hazırladıkları kandil simitlerini yaşlılara ikram eden ziyaretçiler, büyükleri ziyaretin hem İslam inancında hem de Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunu ve sık sık bu tür ziyaretlerin yapılması gerektiğini ifade ettiler. Tüm vatandaşları huzurevini ziyaret etmeye davet eden Feyza Aşgın, “Tüm büyüklerimizin üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyorum.” dedi.

Huzurevi yöneticileri ve sakinleri de ziyaret için memnuniyetlerini dile getirerek tüm protokol eşlerine teşekkür etti.

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