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Proje ekibi Boğazkale’de

Güncel 20.04.2021, 21:30
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Proje ekibi Boğazkale’de

Alaca Kaymakamlığı Proje Koordinasyon ekibi “Hitit Yolu Canlanıyor” projesi kapsamında Boğazkale Proje Koordinatörü Şahin Şeker tarafından Boğazkale’ye davet edildi. Buluşmada bölgedeki turizm sorunları ele alındı. 
Toplantıda “Hitit Yolu” için yazılan proje ile Alaca, Boğazkale ve Ortaköy için birleştirici bir etki yaratmak ortak çözüm önerileri sunarak bölge turizmini canlandırmak amaçlanıyor. 
Aynı zamanda Puduhepa ailesi, Alaca Kadın Kooperatifi ekibini de ağırlayarak kadın kooperatiflerinin sorunları adına çalışma yaptılar. 
(Uğur GÖRKEM)
 

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