Proje destekleri ile ilgili gençler bilgilendirilecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" ‘Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında’ sloganıyla bugün Samsun Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde başlayacak ve yarın da devam edecek.
Güncel 27.05.2022, 15:14
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Devlet teşvikleri tanıtım günleri, kamu kurumları ile gençleri bir araya getirmek ve kurumların proje desteği, hibe, burs, teşvik, fon, eğitim, girişimcilik desteği gibi hizmetler hakkında gençleri bilgilendirmek amacıyla düzenlendi. Etkinliğe 40’ın üzerinde kurum ve kuruluş katılıyor.
İki gün sürecek etkinlik boyunca, gençlere yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunulacak, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, gibi alanlardaki faaliyetler ve başarı öykülerinin yanısıra, sportif faaliyetler, konser ve halk oyunları gösterileriyle de eğlenceli vakit geçirme imkanı sağlanacak. (Haber Merkezi)
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