Profesyonel turizm rehberleri Osmancık’ta

Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan “Profesyonel Turist Rehberlerinin Bakış Açılarıyla Çorum Kent Turizmi” araştırma projesi kapsamında İstanbul Tarih, Kültür ve Turizm Rehberleri Derneği üyeleri Osmancık’a geldi.

Osmancık Belediyesi’nin öncülüğünde tarihi mekânları gezen turizm rehberlerine ilçenin turizm potansiyeli olan değerleri tanıtıldı.

İstanbul Tarih Kültür ve Turizm Rehberleri Derneği üyeleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık’ın turizm potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu söyledi.

Turizm rehberlerinin ilçeyi yakından tanımalarının turizme yönelik çalışmalara büyük katkı vereceğine işaret eden Başkan Gelgör, Çorum Belediyesi’ne, Hitit Üniversitesi’ne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ve İstanbul Tarih Kültür ve Turizm Rehberleri Derneği’ne teşekkür etti.

(Haber Merkezi)