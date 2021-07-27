Prof.Dr. Levent Aral, Alanya Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı oldu
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi, hemşehrimiz Prof.Dr. İhsan Levent Aral, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili ve aynı zamanda Fakülte’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi oldu.
Güncel 27.07.2021, 22:59
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İmar ve İskan Bakanlığı Daire Başkanlığı’ndan emekli, merhum Necdet Aral’ın oğlu, Çorum TSO önceki Genel Sekreteri Cihat Ecdaroğlu’nun dayısının oğlu olan Prof.Dr. İhsan Levent Aral, Gazi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yaptığı süre içinde, hemşehrilerine elinden geldiğince yardımcı olması ile tanınıyor.
Telefonla görüşerek kutladığımız Prof.Dr. Aral, Alanya’da sorumluluk bilinci içinde en iyi hizmeti vermeye çalışacağını belirterek, “Alanya ve civarında çok sayıda Çorumlu hemşehrim yaşıyor. Onlarla da daima irtibat içinde olmaya çalışacağım” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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