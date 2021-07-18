Prof. Lütfi Çöplü annesini kaybetti
Güncel 18.07.2021, 16:11 18.07.2021, 17:00
86
1975 yılında kaybettiğimiz Çorum Ekspres Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Orhan Çöplü’nün eşi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Çöplü, Meteoroloji Mühendisi Ali Çağrı Çöplü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Salih Çöplü’nün anneleri İlhan Çöplü (91) bugün saat 15.00 sıralarında kalp yetmezliği nedeniyle evinde hayatını kaybetti.
İlhan Çöplü’nün cenazesi yarın ikindi namazından sonra Ulu Mezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
35°
açık