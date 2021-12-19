Prof. Görür’den “Bayat-Sağpazar Depremi” açıklaması

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Çorum'un Bayat ilçesine Sağpazar köyünde ve merkeze bağlı Ömerbey Köyü’nde önceki gün yaşanan depremle ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından hesabında Çorum’un Bayat İlçesi Sağpazar Köyü’ndeki depremle ilgili açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Görür Twitter hesabından yaptığı açıklamada; “Sağpazar-Bayat/Çorum’da 4,2’lik deprem oldu. MTA aktif fay haritasından da görüldüğü gibi, deprem muhtemelen Sağpazar’ın hemen kuzeyindeki kısa bir fay üzerinde oldu. Çorum bölgesinde Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndan saçılmış değişik boyutlarda fay kolları mevcut” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

