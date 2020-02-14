Prof. Dr. Kurtulmuş, Belediye’yi ziyaret etti

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak için ilimize gelen Kurtulmuş, Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Kurtulmuş’a, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM eski Meclis Başkanı İsmail Karaman, AK Parti Çorum eski Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Salim Uslu, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili eşlik etti.

Ziyarette Çorum siyaseti, gündemi ve yatırımları konuşuldu.

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ziyaretlerin ardından partisinin Anitta Otel'de yaptığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’ne katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)